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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التجارة»: ندعم منطقة قناة السويس الاقتصادية ونشجع الصناعات بها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:42 م
نيفين جامع
نيفين جامع
عمرو خان
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتدعم دورها التنموي، حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي تهتم بها الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الصناعات المحلية وتوطينها، مما يسهم في خفض الواردات، وكذلك دعم القطاع الخاص ومساندته ومن ثم تشجيع الشراكات مع الخبرات العالمية.

جاء ذلك خلال حضورها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنية كابيتال (فايبر مصر) والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مصنع لكابلات الألياف الضوئية في العين السخنة.

وأضافت جامع أن الدولة تولي اهتماما بمثل هذا النوع من الصناعات التكنولوجية الحديثة والمشروعات المتخصصة، خاصة تلك التي تعتمد على شراكات عالمية، لافتة إلى أهمية هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تتمتع به من مميزات وحوافز وموقع جغرافي ينعكس بالإيجاب على السوق المحلية وتشجيع التصدير للأسواق الإفريقية والعربية.
مراسم توقيع اتفاقية
نيفين جامع
مراسم توقيع اتفاقية
نيفين جامع

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