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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: ليبيا مقبرة للطامعين.. ومصر تحمي حدودها القريبة والبعيدة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:35 م
الديهي
الديهي
أحلام عبدالرحمن
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علق الإعلامي نشأت الديهي على اختراق حكومة الوفاق لوقف إطلاق النار المعلن في ليبيا، قائلا إنها ستكون مقبرة لكل الطامعين، الذين يحاولون إعاة إمداد تاريخ أسود.

وأضاف «الديهي» خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «ten»: «هل يقبل أحفاد عمر وشيوخ القبائل هل يقبلوا تحول ليبيا إلى دمية تركية؟ وهل يقبل الشعب الليبي أن  يديره صادق الغرياني؟».

وأردف الديهي أن ما يجري في ليبيا هو نقل المعركة التي مثلثها الإخوان وداعش والقاعدة.

وتابع: «ثلاثية شيطانية يدعمها 3 ميليشيات تتصارع وكلها ضد الشعب الليبي، كل فصيل يعمل لحساب جهة خارج ليبيا، ويتصارعون على ثروات الشعب الليبي».

وأكد الديهي أن ليبيا من محددات الأمن المصري ومصر لن تتهاون مع الجماعات الإرهابية وداعميها، مردفا: «ندعو الله يقصم ظهور الخونة مصيرهم مزبلة التاريخ، لا ندافع عن باطل، ومصر تحمي حدودها القريبة والبعيدة».

وقالت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز اليوم، إن حكومة الوفاق اخترقت وقف النار المعلن في ليبيا، ودعت إلى الالتزام بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق، ضمت مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا.

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