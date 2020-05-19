موريتانيا تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف المدير العام للصحة، في مؤتمر صحفي بثته الإذاعة الموريتانية، إن مجموع الإصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي بلغ 131 حالة تعافى 6 منها وتوفى أربع، ويواصل 121 مصابا علاجهم في المستشفيات.