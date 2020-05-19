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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رنا رئيس: زرت دور رعاية المكفوفين قبل العمل فى «ليالينا ٨٠»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:15 م
رنا رئيس
رنا رئيس
أمير محمد خالد
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أعربت الفنانة رنا رئيس عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول دورها فى مسلسل «ليالينا ٨٠»، الذى يُعرض حاليًا فى إطار السباق الدرامى الرمضانى، مشيرة إلى أن شخصية «جميلة» حققت نجاحًا لم تتوقعه قبل عرض العمل.
وقالت: «المخرج أحمد صالح رشحنى للعمل فى هذا المسلسل، لأقدم شخصية فتاة فاقدة البصر، لذا بدأت التحضيرات لتقديم الشخصية بمشاهدة الأعمال التى قدمت صورة واقعية لحياة فاقدى البصر، كما زرت عددًا من دور رعاية المكفوفين، وتحدثت إليهم لأدرس حالتهم عن قرب».
وأضافت: «استعان مخرج العمل بسيدة فاقدة البصر لتدريبى، وزارتنى عدة مرات فى اللوكيشن حتى تمكنت من الإلمام بخيوط الشخصية، والحمد لله نجحت فى ذلك وحصدت نجاحًا لم أتوقعه».
وواصلت: «كان من حسن حظى أن يكون أغلب مشاهدى بالمشاركة مع الفنان خالد الصاوى، وهو فنان ذو موهبة كبيرة، واستفدت من نصائحه كثيرًا أثناء التصوير، خاصة أنه كان يخبرنى بأنه متفائل بشأن مستقبلى الفنى».
وتابعت: «كل فريق العمل لم يبخل علىّ بأى شىء، فالمخرج أحمد صالح من أفضل من عملت معهم، وهو صاحب فضل كبير فى خروج الشخصية بهذا الشكل، كما أن الفنانة غادة عادل ساعدتنى كثيرًا وزودتنى بخبرتها الطويلة، وكنت سعيدة جدًا بتجسيد شخصية ابنتها فى العمل».
وعن مشاركتها أيضًا فى مسلسل «سلطانة المعز»، قالت: «الفنانة غادة عبدالرازق، بطلة العمل، هى من رشحتنى للمشاركة بعد مشاهدة دورى فى مسلسل (شبر ميه)، لذا أعتز كثيرًا بالتعاون معها، خاصة أنها مثلى الأعلى فى هذا المجال».

وعن الإشادة بنجاح دورها فى «ليالينا ٨٠» عن دورها فى «سلطانة المعز»، رأت أن «موضوع المسلسل الأول يمس مشاعر الناس أكثر، كما يناقش فترة مهمة فى التاريخ، ما جعله يكتسب التعاطف والمشاهدة أكثر».
يذكر أن رنا رئيس بدأت التمثيل فى سن الرابعة فى مسرح المدرسة، لكن احترافها العمل الفنى تأخر بسبب رفض العائلة، كما تدرس حاليًا فى كلية الإعلام، وسبق لها المشاركة فى عدة مسلسلات من بينها «وضع أمنى» و«أرض جو» و«كلبش» و«بركة» وغيرها.

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