خالد الجندي ناعيا الشيخ صالح كامل: من يفعل الخير لا يموت

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ صالح كامل، الذي توفي أمس الاثنين، قائلا إنَّ الفقيد كان رجلًا صالحًا وشيخ صالح "كان اسم على مسمى".وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنَّ الراحل كان عاشقًا لمصر وترابها، ودائما ما كان يستثمر أمواله بها: "ما رأيت منه إلا الخير.. ومات راكعًا ساجدًا بين يدي الله".وأكّد أنَّ الأشخاص الذين يعملون الصالحات لا يتوفون أو تنتهي سيرتهم من الحياة، لأن سمعتهم الطيبة دائمًا ما تكون في الدنيا ولا تنقضي بانقضائهم، مشيرًا إلى أنَّ من يفعل الخير لا يموت، وكذا من يقوم بتعليم الناس ويعطف عليهم لا يموت أيضًا.