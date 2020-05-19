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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

من أجل سكان سان ستيفانو.. هشام طلعت يدفع 7 ملايين جنيه سنويًا لتأجير شاطئ الفندق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:43 م
سان ستيفانو
سان ستيفانو
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مكون أساسي في سر خلطة نجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أفضل مطور عقاري في مصر، هى مصلحة العميل أولًا، فالمجموعة لا ترفع شعار "العميل دائمًا على حق" فقط، بل تقدم لعملائها أفضل الخدمات بمستوى يضاهي مثيله العالمي وقد يتفوق عليه، وليس هذا فقط بل تنهي أي مشكلة قد تؤثر على مستوى الخدمة فورًا، حتى ولو كلفها الأمر الملايين، ولذا تجد عملاء المجموعة مميزون في كافة الخدمات، وهو سر انتمائهم الشديد للمجموعة، وفي المقابل تجني "طلعت مصطفى" من وراء هذا الأمر صدارتها للسوق العقاري على مدار سنوات عديدة دون منافس.

آخر مثال على ذلك، ما شهدته الأيام الماضية من توقيع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ملحق تعديل عقد استغلال شاطئ مشروع سان ستيفانو بين كل من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري وشركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (شركتان تابعتان لمجموعة طلعت مصطفى القابضة من طرف) ومحافظة الإسكندرية من طرف آخر.

وبموجب هذا التوقيع والذى شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ستقوم المجموعة بسداد مقابل الانتفاع السنوي للشاطئ والنفق بمبلغ 7 ملايين جنيه وبزيادة سنوية تقدر بنسبة 12%، كما تلتزم شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالتبرع بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه سنويًا للأنشطة الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، وذلك من قبيل المسئولية المجتمعية للشركتين.

وينهي هذا التوقيع النزاع بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مع محافظة الإسكندرية حول حق استغلال شاطئ سان ستيفانو، ليوفر هشام طلعت مصطفى الراحة من أجل عيون سكان سان ستيفانو الإسكندرية، والذى يعد أفضل منتجع سياحي متكامل على شواطئ الإسكندرية.

يذكر أن مشروع سان ستيفانو الإسكندرية هو عبارة عن مجمع سياحي متكامل يصل طوله إلى 135 مترا، ويتكون من 31 طابقا وأقيم علي مساحة أكثر من ‏30‏ ألف متر‏ بتكلفة استثمارية بلغت وقتها أكثر من ‏3‏ مليارات جنيه.

ويضم فورسيزنز سان ستيفانو العديد من الغرف والأجنحة التي تتمتع بإطلالة مميزة على كورنيش الإسكندرية، وهي مصممة بطريقة مستوحاة من الطبيعة الخلابة لمدينة الإسكندرية وسمائها الزرقاء المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ويحتوي الفندق على 9 مطاعم متنوعة تقدم العديد من المأكولات المحلية والعالمية حتى تناسب جميع الأذواق والجنسيات، كما يمتلك فندق ومنتجع فورسيزونز مركز تجاري عالمي، منتجع أوروبي خاص، شقق سكنية، مكاتب إدارية، مارينا لليخوت، شاطئ خاص، قاعة كبري للمؤتمرات، و10 قاعات للعرض السينمائي.

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