روسيا تبدأ تطوير الأقمار الصناعية من نوع «جونيتس»

أعلن بافيل تشيرينكوف، المدير العام لمنظومة الأقمار الصناعية الروسية، التابعة لشركة "روسكوسموس" للفضاء الحكومية، عن بدء تطوير مجموعة الأقمار الصناعية الروسية الجديدة "جونيتس" من الجيل الجديد.وقال تشيرينكوف اليوم الثلاثاء: "لقد تم إطلاق العمل بالفعل لإنشاء نظام جديد واعد من الجيل الجديد"جونيتس"، حيث سيكون عدد الأقمار الصناعية أكثر بكثير، وسيكون من الضروري إطلاق مجموعة أقمار صناعية بأكملها إلى المدار مع تجديدها المخطط له لاحقًا".وأضاف: "في المرحلة الأولى من عملية النشر سيتم إطلاق سبعة أجهزة من خلال عملية إطلاق واحدة، ثم 2-3 في كل مرة للحفاظ على عمل مجموعة الأقمار في نظام تجمع عادي".يُذكر أن الأقمار الصناعية سيتم إطلاقها من مطار "فوستوشني" الفضائي الروسي.