20 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، بينها 14 إصابة بمحافظة الزرقاء.وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 14 حالة في محافظة الزرقاء، وباقي الحالات عند معبر العمري، وبعضها لمواطنين من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.وأوضح أنه تم إجراء 4226 فحصًا مخبريًّا لهذا اليوم، وستزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية.