298 مصريًا عائدًا من السعودية يصلون مطار مرسى علم (صور)

وصلت مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار مرسى علم الدولي طائرة المصريين العالقين بمدينة جدة السعودية، وعلى متنها 298 مصريًا عالقًا، وذلك ضمن الرحلات الجوية التي سيرتها الحكومة المصرية لإعادة العالقين بالخارج، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحاته لـ"الدستور"، أنه يتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا طول مدة الإقامة 14 يومًا.من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، له، إن فريقا من الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي قاموا بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من مدينة جدة السعودية، حيث تم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم.