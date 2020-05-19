المحلة تواصل حملات إزالة الإشغالات بالشوارع (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة المحلة الكبري، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات وفض التجمعات، بمشاركة نائب مأمور قسم أول، وشرطة المرافق والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وإشغال حي أول وثان المحلة.وأسفرت الحملات عن إزالة العديد من الاشغالات وفض التجمعات ورفع الباعة الجائلين من شارع البحر والحنفي والعباسي القديم وبنزايون وميدان الشون وفض السوق العشوائي لبيع الطيور.أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.