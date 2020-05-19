رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد إصابتها بكورونا.. شيرين فراج: غدًا أخضع لمسحة جديدة بعد جرعات علاج مكثفة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:34 م
شيرين فراج
شيرين فراج
عبير جمال
طباعة
قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، والمصابة بفيروس كورونا المستجد، إنها ستجري غدا الأربعاء مسحة جديدة لإجراء تحليل "بي سي أر" للتأكد من استمرار إصابتها أو تعافيها بعد خضوعها لجرعات علاج مكثفة استمرت لمدة عشرة أيام منذ تأكد إصابتها بالفيروس بمستشفى القصر العيني الفرنساوي للعزل.

وأضافت النائبة لـ"الدستور"، أن أبنائها متواجدين معها في ذات المستشفى وسيتم أيضا أخذ مسحة لهم غدا للاطمئنان على حالتهما.

وأوضحت أنها بعد حضور اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد، بدأت تشعر بحالة إعياء بسيطة في منزلها، وعقب صلاة الفجر بدأت تشعر بضيق في التنفس، فتوجهت في الصباح الباكر إلى قطاع الطب الوقائي بمجلس النواب وتم منحها بروتوكول علاج متكامل، وقبل أن تظهر نتائج التحاليل وبقية الأعراض، توجهت إلى مستشفى قصر العيني.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب كانت قد أعلنت منذ عشرة أيام عن إصابة النائبة شيرين فراج كأول إصابة بين نواب المجلس، وتم أخذ الإجراءات الاحترازية وتحديد المخالطين وفحصهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

مصر تبدأ في تأسيس أكبر مصنع لكابلات «الفايبر» بإفريقيا والشرق الأوسط

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

الصحة: 14 وفاة و720 إصابة جديدة بكورونا

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

التحقيق مع عصابة سرقة المتاجر باستخدام أقنعة وجه محمد صلاح بمدينة نصر

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

«كان الذهب يتساقط من يده».. حكايات صعود وهبوط «سلامة حجازي»

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

الصين تعرض تعويضات مالية على مربى الحيوانات الغريبة

«أبل» تضيف تطبيقا جديدا في تحديث نظامها القادم

«إنستجرام» تضيف أدلة للتوصيات وتبدأ بالصحة وكورونا

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية في أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
ماجد حبته
صالح كامل
المزيد

الثقافة

طرح مناظرة فرج فودة فى معرض الكتاب

وزيرا الثقافة والإعلام يلتقيان لبحث مسارات التعاون

صدور العدد 47 من مجلة «مجلد ثقافة الطفل»

فتحى البريشى: أستغل فترة العزل فى مراجعة دواوينى