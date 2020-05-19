بعد إصابتها بكورونا.. شيرين فراج: غدًا أخضع لمسحة جديدة بعد جرعات علاج مكثفة

قالت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، والمصابة بفيروس كورونا المستجد، إنها ستجري غدا الأربعاء مسحة جديدة لإجراء تحليل "بي سي أر" للتأكد من استمرار إصابتها أو تعافيها بعد خضوعها لجرعات علاج مكثفة استمرت لمدة عشرة أيام منذ تأكد إصابتها بالفيروس بمستشفى القصر العيني الفرنساوي للعزل.وأضافت النائبة لـ"الدستور"، أن أبنائها متواجدين معها في ذات المستشفى وسيتم أيضا أخذ مسحة لهم غدا للاطمئنان على حالتهما.وأوضحت أنها بعد حضور اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد، بدأت تشعر بحالة إعياء بسيطة في منزلها، وعقب صلاة الفجر بدأت تشعر بضيق في التنفس، فتوجهت في الصباح الباكر إلى قطاع الطب الوقائي بمجلس النواب وتم منحها بروتوكول علاج متكامل، وقبل أن تظهر نتائج التحاليل وبقية الأعراض، توجهت إلى مستشفى قصر العيني.يذكر أن الأمانة العامة لمجلس النواب كانت قد أعلنت منذ عشرة أيام عن إصابة النائبة شيرين فراج كأول إصابة بين نواب المجلس، وتم أخذ الإجراءات الاحترازية وتحديد المخالطين وفحصهم.