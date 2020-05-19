«الصيادلة» تحذر من ارتداء الكمامات المجهولة: خطيرة جدًا ولا تحمي من كورونا

حذر الدكتور جورج عطا الله، عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة، المواطنين من شراء مستلزمات الوقاية من الباعة الجائلين في الشوارع، مشددًا على أن قرار الحكومة الصادر منذ شهر بتحديد أسعار الكمامات والقفازات والكحول لم يحدد للمواطن الأماكن التي يحصل على هذه المستلزمات منها.وأضاف الدكتور جورج عطا الله، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المستلزمات ينبغي أن يتم شراءها من الصيدليات ومنافذ القوات المسلحة والأماكن الحكومية، معقبًا: "مينفعش اشتري كمامات من إشارات مرور".وأوضخ عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة، أن استخدام الكمامات لا يقي من فيروس كورونا فقط، وإنما من أمراض أخرى، مشددًا على أن الكمامات للاستخدام الشخصي فقط، منوهًا بأن الكمامات المتداولة في الأسواق بالمنافذ الرسمية تمنع انتقال فيروس كورونا وهي مناسبة جدًا، بينما الكمامات N95 يستخدمها الأطباء بأماكن مستشفيات العزل لكونهم يتعاملون مع المرضى بشكل مباشر.وأكد أن الكمامات المصنعة من القماش ليس لها أي دور وقائي نهائيًا، وإنما هي مجرد شكل فقط، وأكثر خطورة لكون المواطن يتعامل بأريحية بزعم أنه يتبع الإجراءات الوقائية.