تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 عاطلين، سرقوا 800 كيلو حديد تسليح من مشروع بالنزهة.واعترف المتهمون بسرقة حديد التسليح من منطقة الإزالات الكائنة بشارع جسر السويس، باستدعاء أحد موظفي رئاسة حى النزهة تعرف على المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.