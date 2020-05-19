مشروع بحثي بجامعة حلوان يفوز بتمويل «تنمية تكنولوجيا المعلومات»

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن فوز مشروع بحثي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عن تطبيق تشخيص وعلاج أمراض أوراق النبات، بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إتيدا – ITIDA بقيمة مليون ونصف جنيها مصريا.أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الأكاديمية والمشروعات البحثية هو أحد أولوياتها، هذا إلى جانب العمل على ربطها بالقطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية بهدف المساعدة على توظيفها لحل القضايا القومية بالدولة، مؤكدا أن الجامعة تولى اهتمام كبير بالبحث العلمى وبالكوادر البحثية القادرة على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للنهوض بكافه القطاعات وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمى، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعي لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.وأوضحت منى فؤاد نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث أهميه ربط البحث العلمي بصناعه تكنولوجيا المعلومات، حيث تعطي الجامعة أولوية كبيرة لربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة وإعطاء أولوية للابحاث العلمية التي تعمل على حل المشكلات المجتمعية.وأكد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والذى يجب ترجمته على أرض الواقع في ظل رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.ويقدم المشروع الفائز المقدم من الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات حل تطبيقي لتشخيص أمراض النباتات حيث يجمع الحل المقترح بين أحدث منهجيات البحث وتقنيات تكنولوجيا المعلومات لتزويد المزارعين المصريين ومركز البحوث الزراعية ومصالح القطاع الزراعي الأخرى بتطبيق لتشخيص أمراض النباتات من صور أوراق النبات بطريقة سريعة وسهلة ودقيقة.هذا وتقوم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحويل التقنيات الأكاديمية والبحثية إلى تطبيق عملي للمساعدة في حل مشكلة العالم الحقيقي، كما ستقوم تقنية البيانات بتطوير تطبيقين اعتمادًا على البحث الأكاديمي أحدهما لهواتف Android والآخر لأجهزة Apple "iPhone" بالإضافة إلى الخلفية المطلوبة للتطبيقات.