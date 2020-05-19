تخفيضات على أسعار «كعك العيد» في المجمعات الاستهلاكية

قال عصام حسين، مدير أحد المجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر، إن المجمعات بدأت الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، لذلك تم طرح كميات كبيرة من الكعك بأنواعه وتشكيلة علب بمختلف الأسعار المميزة.وأضاف حسين، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أسعار علب الكعك تبدأ من علبة مشلكة بسعر 60 جنيهًا، علبة فاخر 2 كليو بـ150 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار مميزة وتختلف عن الخارج.وأشار مدير أحد المجمعات الاستهلاكية إلى أن جميع السلع الغذائية متوفرة بكميات ضخمة، ولدينا مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفى على الأقل ثلاثة أشهر، وبعض السلع عليها خصومات تصل إلى 30%.وتابع حسين أن جميع العاملين ملتزمون بارتداء الكمامات للحفاظ على الإجراءات الوقائية، والتعقيم المستمر للمكان والتنظيم بين العملاء.