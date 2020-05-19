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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم شوارع وميادين أسيوط ضد كورونا (صور)

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:10 م
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد حملات رش
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الحملات المسائية لرش وتطهير شوارع وميادين المحافظة والتي استهدفت بعض شوارع وميادين حي غرب "شارع الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى وكوبرى فيصل وشارع يسري راغب وتفرعاته" خلال ساعات الحظر وبمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

جاء ذلك بمصاحبة سيارات تحمل مكبرات صوت لإذاعة وترديد الأغاني الوطنية وحث المواطنين على الالتزام بالمنزل خلال أوقات الحظر، وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمن حملة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة، حرصًا على سلامة العاملين والمترددين ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - ١٩".

وشارك في الحملة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع ومحمد بشير رئيس حي غرب وأسامة بشاي نائب رئيس حى شرق.

حيث انطلقت الحملة من أمام الديوان العام لتشمل تطهير ميدان أسماء الله الحسنى وشارع الأزهر وشارع يسري راغب وكوبرى فيصل ويسري راغب بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ووحدات الإنقاذ السريع.

وأعلن محافظ أسيوط عن مواصلة حملات التطهير والتعقيم المسائية لرش وتطهير الشوارع والميادين وجميع المنشآت والمرافق والمواقف بمشاركة وتكاتف كل الجهات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء باستمرار أعمال التطهير والنظافة ورفع كل المخلفات وتجمعات القمامة بصفة يومية حفاظًا على النظافة العامة والشكل الحضاري للمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني وتعميق قيم الولاء والانتماء عند الشباب.

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