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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2111 إصابة جديدة ووفاة 62 بكورونا في إيران

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:50 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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قال كيانوش جيهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، في بيان، إن ما يصل إلى 2111 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية في إيران.

وفقًا لوكالة "رويترز"، فقد توفي 62 شخصًا آخر بسبب الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، فضلا عن أن هناك 2698 شخصًا في حالة حرجة.

وتم إجراء أكثر من 716000 اختبار في إيران لتشخيص فيروس كورونا المستجد.

وتواصل إيران مراقبة انتشار الفيروس في البلاد، ووفقًا لتقارير حديثة من المسئولين الإيرانيين، فقد أصيب أكثر من 124600 شخص حتى الآن، وفي الوقت نفسه، تم شفاء أكثر من 97100 شخص من المرض.

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