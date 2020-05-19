عمرها 103 سنوات.. أكبر معمرة بولندية تهزم كورونا

نجحت معمرة بولندية في هزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد أن شفيت من الفيروس.وغادرت البولندية التي تبلغ من العمر 103 سنوات مستشفى للأمراض المعدية في جنوب بولندا، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.وتعد المعمرة أكبر شخص في بولندا يشفى من مرض "كوفيد- 19"، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز عربية".وحول تفاصيل الحالة، أوضح الدكتور ميشال جلونيك رئيس قسم الأعصاب في المستشفى، أن المعمرة نقلت إلى المستشفى، في 20 أبريل الماضي، في حالة مرضية لكنها بعد أيام قليلة باتت تعاني من قصور في التنفس.وتابع جلونيك: بقيت لفترة طويلة في المستشفى بانتظار نتائج فحصها الثاني، مشيرًا إلى أن إصابتها كانت طفيفة، وفقًا لوكالة "باب" البولندية للأنباء.وأكد الطبيب أن المعمرة لا تسمع شيئًا، متابعًا "بطاريات جهازها السمعي لم تصمد لهذه الفترة الطويلة".وتقيم المعمرة في دار للعجزة، وتقول حفيدتها إن جدتها لم يسبق لها أن تناولت مضادًا حيويًا في حياتها.