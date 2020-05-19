4970 إصابة و134 وفاة جديدة بكورونا في الهند
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:01 ص
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أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4970 إصابة و134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 101 ألف و139، والوفيات إلى 3 آلاف و163 حالة.
وأشارت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "تايم أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني، إلى أن 2351 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 39 ألفًا و174.
وكانت السلطات الهندية قررت، أمس الأول الأحد، تمديد فترة العزل العام المفروضة منذ 25 مارس لاحتواء أزمة كورونا، حتى 31 مايو، مع تخفيف بعض القيود، لا سيما في المناطق الأقل تضررًا من الوباء.
وأشارت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "تايم أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني، إلى أن 2351 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 39 ألفًا و174.
وكانت السلطات الهندية قررت، أمس الأول الأحد، تمديد فترة العزل العام المفروضة منذ 25 مارس لاحتواء أزمة كورونا، حتى 31 مايو، مع تخفيف بعض القيود، لا سيما في المناطق الأقل تضررًا من الوباء.