4970 إصابة و134 وفاة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4970 إصابة و134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 101 ألف و139، والوفيات إلى 3 آلاف و163 حالة.وأشارت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "تايم أوف إنديا" الهندية على موقعها الإلكتروني، إلى أن 2351 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 39 ألفًا و174.وكانت السلطات الهندية قررت، أمس الأول الأحد، تمديد فترة العزل العام المفروضة منذ 25 مارس لاحتواء أزمة كورونا، حتى 31 مايو، مع تخفيف بعض القيود، لا سيما في المناطق الأقل تضررًا من الوباء.