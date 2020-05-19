ماليزيا تمدد حظر التجول في «صباح» لـ4 يونيو

أعلن مفوض الشرطة بولاية صباح شرق ماليزيا، السيد زيني جاس، عن مد فترة حظر التجول في المياه الإقليمية في سبع محافظات بالمنطقة الأمنية الخاصة بالسواحل الشرقية من الولاية، حتى 4 يونيو المقبل، اعتبارًا من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا.ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن جاس قوله في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت قرارًا بتمديد حظر التجول إلى الفترة المذكورة بالمناطق الساحلية من ولاية صباح، حماية لها من عملية التوغل والتسلل لا سيما في ظل هذه الأزمة الصحية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).ويأتي القرار أيضًا لتيسير الدوريات والرقابة على حركة الزوارق والجرائم عبر الحدود بما في ذلك أنشطة تهريب البشر، والمخدرات والأسلحة النارية المقيدة، حسب المسئول في بيان صدر من كوتاكيناباو، عاصمة الولاية.وأوضح أن الحظر يشمل كلًا من مناطق تاواو، وسمبورنا، وكوناك، ولحد داتو، وكينابتانغان، وسنداكن، وبيلوران.