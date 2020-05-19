أسقف أسيوط يترأس اجتماعه الأسبوعي أون لاين

يترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي أون لاين؛ وذلك من مقر مطرانية أسيوط.ويحرص عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على عقد اجتماعاتهم عبر البث المباشر، وذلك تزامنًا مع قرارات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بغلق الكنائس خلال فترة الخماسين المقدسة.يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحتفل خلال الفترة الحالية بالخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة.وخلال فترة الخماسين تصلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالطقس الفرايحى؛ وتتكون الخماسين من عده أحاد يسمى كل أحد منهم باسم كأحد القيامة وأحد توما وأحد الاستنارة وصولًا إلى أحد العنصرة.وتواصل الأديرة القبطية الأرثوذكسية إغلاق أبوابها أمام الأقباط، وذلك بناءً على قرارات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "covid- 19".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الرسل في يونيو المقبل؛ وذلك لمده شهر كامل.