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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسمارى: إعادة تمركز لقوات حفتر فى محاور طرابلس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال المتحدث باسم القيادة العامة بالجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، اللواء أحمد المسماري إن المشير خليفة حفتر أصدر، اليوم الثلاثاء، أوامر بإعادة تمركز قواته في بعض المحاور بالعاصمة الليبية طرابلس.

وشرح "المسماري"، خلال كلمة صباح اليوم هذه العملية بالقول: "هي عملية عسكرية تعبوية بحتة ستسفر عن إعادة التمركز إلى نقاط وتمركزات جديدة، وقد يكون شرط هذا التموضع سحب أو إعادة بعض القوات إلى مواقع سابقة في بعض المحاور في عملية تكتيكية تعبوية نأمل من المواطن الليبي ألا يهتم بها كثيرا لأنها شأن عسكري وعملياتي وله ما له من تكتيكات عسكرية".

وعلل "المسماري" سبب هذه العملية بالقول: "المشير حفتر أكد أن هذه الخطوة من أجل فك الالتحام ببعض الأحياء المزدحمة بالسكان خلال أيام العيد حتى لا يتم استهدافهم من قبل العدو".

وأكد "المسماري" أن عملية إعادة التموضع بدأت بالفعل، محذرًا "المليشيات والتكفيريين" وكذلك الأتراك بالتفكير في استغلال أي نقطة من هذه النقاط، لأن عملية إعادة التمركز محسوبة حسابًا دقيقًا وتعبويًا، حسب وصفه.

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