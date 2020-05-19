انفجارات شمسية.. رئيس البحوث الفلكية يكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، أنه لا صحة لما يتردد من تحذيرات عن دخول الشمس في سبات كارثي.وقال "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنها شائعة اختلقها الناس على السوشيال ميديا، موضحًا أن السبات الشمسي هو أمر اعتيادي يحدث كل 1 سنة، وهو فترة هدوء للنشاط الشمسي، لا تحدث فيها انفجارات شمسية كثيرة.وأشار رئيس معهد البحوث الفلكية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده هذ الأيام هو بسبب الانفجارات الشمسية.وأوضح أن دورة النشاط الشمسي متوسطها 11 سنة، ومن آخر 2019، بدأنا الدورة الـ25، والتي تشهد عدد من الانفجارات على سطح الشمس التي تمد الكون بالطاقة.وأردف:"في فترة الهدوء الشمسي لا يكون فيها انفجارات كبيرة، وهذا لا علاقة له بكورونا أو غيره، وإنما أمر اعتيادي"، مؤكدًا أن السبات الشمسي لا يصحبه عصر جليدي، كما تردد، وقال إن فترة الستينات كان فيها سبات شمسي لم نرى عصر جليدي.