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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة المتهم بحادث دهس محمد مرضى بدهشور للمحاكمة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:22 ص
المتهم بحادث دهس
المتهم بحادث دهس محمد مرضى
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة بتقديم المتهم محمد وليد فكري للمحاكمة الجنائية في واقعة تسببه خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مُرضي، وذلك في القضية المعروفة بحادث دهشور.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أن نيابة أول 6 أكتوبر الجزئية، انتهت في تحقيقاتها بتقديم المتهم محمد وليد فكري السيد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، وذلك خلال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه بها مُحدثًا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته.

كما اتهمته بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى وبحالة ينجم عنها الخطر، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه، وذلك بعد أن أكدت تحريات الشرطة هروب المتهم من مسكنه.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لما نُسب للمتهم من مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطُرق خلال الفترة المقررة؛ لتقديمه متهمًا بذلك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.

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