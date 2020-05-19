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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الأرصاد»: لم نبلغ ذروة الموجة الحارة بعد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:44 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحالية تشهد درجات حرارة من 40 إلى 41 درجة مئوية، وهى طبيعية خلال فصل الربيع، مشيرا إلى أنها ليست أعلى درجات حرارة في مصر، وأن درجات الحرارة ارتفعت العام الماضي إلى 46 درجة مئوية.

ونفى مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أن مصر تشهد أعلى موجة حارة على مستوى العالم كما يردد البعض، موضحًا أن بيان الهيئة ينص على أنها موجة شديدة الحرارة وليس أعلى درجة حرارة فى العالم.

ولفت إلى أن الموجة الحالية لن تبلغ ذروة درجات الحرارة التى بلغتها البلاد خلال الأعوام الماضية.

وناشد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض إلى آشعة الشمس غدًا وبعد غد، كون درجات الحرارة ستكون ما بين 42 إلى 43 درجة مئوية.

وأكد أن الحذر شيء مهم جدًا وأوصى بعدم التعرض إلى آشعة الشمس، ولفت إلى أن الجمعة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظًا فى درجات الحرارة.

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