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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يطالب مخالطى محافظ الدقهلية بالعزل الشخصى (فيديو)

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:48 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مخالطين كثر لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ولابد من إغلاق ديوان المحافظة اليوم، وعمل تطهير وعمل مسحة لكل القريبين منه، وهم يتجاوزن 100 فرد، بعد الكشف عن إصابته بكورونا.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد: "محافظ الدقهلية أصيب اليوم بفيروس كورونا، ونتمنى له الشفاء العاجل، وتم أخذ مسحة من المحافظ، وثبت إصابته بفيروس كورونا، وجاري عمل تحاليل أخرى".

وطالب "موسى"، كل المخالطين للمحافظ باتباع العزل الشخصي، على أن يتم أخذ مسحة من أسرته وكل المخالطين، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل المحافظ إلى أحد مستشفيات العزل، وأنه سيتجاوز هذه الأزمة لاستكمال مسيرته.

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