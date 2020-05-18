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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 20 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:21 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 4221 طن رمل و688 طن أسمنت و9350 طن فوسفات و1300 طن علف بنجر و3542 طن ملح و300 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12473 طن حديد بلت و501 طن خشب زان و13236 طن ذرة. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1429 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وعنب) وخضروات (بطاطس وكرات وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وكمون وبرسيم وفول سودانى وبردقوش) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والمغرب وبريطانيا وهولندا وسلوفنيا وسيرلانكا ومالطا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 702 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2083 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109744 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74079 طنا.

كما غادر عدد 2525 شاحنة منها 1076 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59026 من البضائع العامة.

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