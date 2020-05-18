رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مدير «البحوث الدينية» بالأوقاف: الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب شرعي

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:00 م
الشيخ عبد الفتاح
الشيخ عبد الفتاح جمعة
أ ش أ
طباعة
دعا مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية الشيخ عبد الفتاح جمعة اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بما تتخذه الدولة لمنع انتشار كورونا للمحافظة على سلامة المجتمع، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحظر واجب شرعي على كل مواطن وشخص في المجتمع أن يطبقه.

وقال مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية - خلال كلمته الليلة في الحلقة الخامسة والعشرين من حلقات برنامج (حديث السحور) الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ، على موقعي الوكالة على (فيس بوك) و(يوتيوب) بمناسبة شهر رمضان الكريم - إن الإسلام يدعو إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، فالحق سبحانه وتعالى يقول "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، لافتا إلى ضرورة عدم التفريط في حصل عليه الإنسان من خلوة مع الله في رمضان وأن يجعلها منهاجا له في الحياة والتدريب على الالتزام بالحظر حتى تمر المرحلة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع بسلام على المصريين جميعا.

وطالب المواطنين بالاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الارتقاء بالروح في الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم تلك الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشد مئزره فيها ويقوم الليل ويوقظ أهله من أجل طاعة الله تعالى والفوز برضاه جل وعلا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

الصين: لقاح كورونا سيكون متاحًا عالميًا بتكلفة محدودة

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
المزيد

الثقافة

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة