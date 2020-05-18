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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس اللجنة الأوليمبية يوضح إجراءات عودة النشاط الكروي

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:43 م
هشام حطب
هشام حطب
سناء إسماعيل
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قال هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية في تعليقه على إجراءات عودة النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة، إن اللجنة لديها خطة تم إعدادها مسبقًا منذ شهر تحسبًا لقرار مفاجئ من الدولة بعودة النشاط الكروي، وهي خطة كاملة متكاملة بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لسلامة اللاعبين وكل أطراف المنظومة المختلفة.

وأضاف «حطب»، خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيونية: «كل نوع لعبة له إجراءات سواء فردية أو جماعية بالاستقاء من تجارب الآخرين مع تمصيرها لتتواكب مع الأجواء المصرية».

وتابع: «الخطة تشمل ثلاثة مراحل الأولى تخص المؤهلين لأوليمبياد طوكيو والثانية الجاهزة الفئة الجاهزة للتأهيل لخوض البطولات والثالثة هي النشاط الكروي بشكل عام وهي خطة متوازنة وجاهزة بمجرد الحصول على الضوء الأخضر».

وتوقع حطب إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد انقضاء مدة اللجنة الخماسية في يوليو المقبل، وهي انتخابات تكميلية في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرًا إلى أن ولاية الاتحاد ستكون سنة فقط يعقبها انتخابات بولاية 4 سنوات، لأنها ذات طبيعة خاصة وفقًا لصحيح القانون، وأن الاتحاد «فيفا» سيكون له رأي في التمديد للجنة الخماسية ثم إجراء الانتخابات في 2021 أو ستجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر وولاية لمدة عام فقط.

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