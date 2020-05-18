محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الديوان العام خال من أي حالات إصابة بفيروس كورونا.جاء ذلك في تعقيب المحافظ على إصابة مدير إدارة البيئة بالمحافظة، موضحا أن مدير البيئة في إجازة رسمية منذ بداية شهر رمضان ولم يتواجد بالديوان العام للمحافظة منذ ذلك التاريخ.وأكد محافظ الدقهلية أنه على الرغم من ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات اللازمة وإعطاء إجازة للعاملين بإدارة البيئة بالمحافظة والإدارات المجاورة لها بالديوان لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، كما تم فحص العاملين المتواجدين بالديوان العام.وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحويل مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية لمستشفى العزل بكفر الزيات بعد اكتمال العدد بمستشفى تمي الأمديد.