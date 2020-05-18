«مختار» يوجه بتطهير مبنى ديوان محافظة الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، الدكتور عبدالمنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، لقيام فرق التطهير والتعقيم التابعة للطب البيطرى لتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بمبنى ديوان عام المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، وحرصا على صحة وحياة العاملين والمواطنين المترددين على المبنى فى أوقات العمل لقضاء مطالبهم واحتياجاتهم من الإدارات المختلفة بالديوان العام.وقامت فرق التطهير والتعقيم بتنفيذ التطهير والتعقيم لقاعات الاجتماعات الكبرى والصغرى، والمكاتب الإدارية للعاملين والطرقات والبوابات الرئيسية ومحيط الديوان العام، وأكد محافظ الدقهلية على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح ومواقف السيارات والشوارع؛ لمواجهة فيروس كورونا حرصا على صحة وحياة المواطنين.وأشار الدكتور مختار أن هدف الحكومة بكافة أجهزتها حماية مصالح المجتمع وصحة وسلامة المواطنين على رأس الأولويات، وذلك بالحد من التجمعات للأفراد والمواطنين فى الشارع، مؤكدا أن هناك متابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية والتعامل الفورى مع أية طوارئ، وأوضح محافظ الدقهلية أن مواطنى الدقهلية يتميزون بالوعي الكامل فى مواجهة الأزمة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركات فعالة من المجتمع المدنى.