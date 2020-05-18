إصابة سائق النقل المتهم بدهس 5 سيارات أعلى دائرى المعادى بكسور

كشف مصدر أمني، أن نقل سائق السيارة النقل المتهم بدهس ٥ سيارات ملاكي أعلى الطريق بالمعادي باتجاه المنيب، إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.وأشار المصدر إلى أن حالة السائق كانت مستقرة إلى حد ما وقت نقله، ولكنه مصاب بعدة كسور لكنه لم يفقد الوعي.وأكد أن الجهات المعنية تقوم بالتحقيق معه لكشف ملابسات الحادث فور تماثله للشفاء.كان الطريق الدائري، أعلى منطقة المعادي بالبساتين اتجاه المنيب، قد شهد حادث سير مروعا، حيث دهست سيارة نقل 5 سيارات ملاكي.كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا من القوات المعينة خدمات أعلى الطريق الدائري، يفيد بدهس سيارة نقل مسرعة لعدد من السيارات.وكشف مصدر أمني، أن سيارة النقل كانت مسرعة قبل أذان المغرب واختل توازنها مما نتج عنه دهس خمس سيارات ملاكي.على الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لفحص الواقعة، وجار حصر أعداد المصابين ونقلهم إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات.