سيارة نقل تدهس 5 سيارات ملاكي أعلى دائري المعادي (صور)

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة المعادي بالبساتين اتجاه المنيب حادث سير مروعا، حيث دهست سيارة نقل 5 سيارات ملاكي.كانت البداية عندما تلقت الادارة العامة للمرور، بلاغا من القوات المعينة خدمات أعلى الطريق الدائري، يفيد بدهس سيارة نقل مسرعة لعدد من السيارات.وكشف مصدر أمني، أن سيارة النقل كانت مسرعة قبل أذان المغرب واختل توازنها مما نتج عنه دهس خمس سيارات ملاكي.على الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لفحص الواقعة، وجار حصر أعداد المصابين ونقلهم إلى المستشفى العام لتلقي الإسعافات.فيما تقوم الأوناش التابعة للادارة العامة للمرور برفع حطام الحادث لتسيير حركة المرور أمام المارة.