«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين موظفي الهيئة، لافتًا إلى أن الحالة المصابة بفيروس كورونا لم تحضر إلى الهيئة منذ أكثر من عشرة أيام.وقال الحاج علي في تصريحاته لـ"الدستور"، إن الوضع مطمئن في الهيئة حتى الآن، ولا يوجد قلق، لأن المصاب لم يحضر إلى الهيئة طيلة الفترة الماضية، موضحًا أنه تم إعطاء المخالطين له في أيامه الأخيرة بالهيئة إجازة حتى بعد العيد.وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنهم يتابعون كافة زملاء المصاب في الإدارة التابع لها بالهيئة، فضلا عن استمرار أعمال التطهير بالهيئة بشكل دائم.وأشار الحاج علي إلى أن العمل مستمر في الهيئة بشكل طبيعي حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظفين والحفاظ عليهم.