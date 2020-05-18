أردوغان يتاجر بالدين لكسب تعاطف الشعب في أزمة كورونا

مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتاجر بورقة الدين لكسب تعاطف الشعب، متجاهلا أزمة تفشي وباء كورونا في بلاده ومؤكدأ على ضرورة عودة الصلاة بالمساجد.وقال أردوغان في تصريحات له اليوم، إنه حال حدوث تطورات سلبية في إطار تفشي فيروس كورونا بالبلاد فإن حكومته قد تضطر لاتخاذ تدابير أكثر صرامة.وكشف أن بلاده تواجه كارثة في العملة بسبب انتشار المهربين في البلاد، وعدم القدرة على السيطرة عليهم.وأضاف أردوغان خلال مؤتمر أعقب اجتماعه بأعضاء الحكومة مساء اليوم، أن تركيا لن تتحمل إيقاف الحياة اليومية وإغلاق الحدود حتى انتهاء الأزمة.وادعى أن تركيا لا تعاني من مشاكل في الخدمات الصحية أو تأمين مستلزمات النظافة، لكن الحكومة قد تضطر لاتخاذ تدابير أكثر صرامة في حالة حدوث تطورات سلبية.كما أعلن أردوغان عن حظر تجول كامل بتركيا بدءًا من السبت لمدة 4 أيام خلال عيد الفطر المبارك.