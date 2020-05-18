فرنسا: 131 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى 28239

ذكرت السلطات الصحية في فرنسا أنها سجلت 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 28239 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة تراجع بنسبة 4.3 بالمئة إلى 1998 دون حاجز الألفين للمرة الأولى منذ 22 مارس.