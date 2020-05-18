رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فرنسا: 131 وفاة جديدة بكورونا والإجمالى 28239

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:22 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
ذكرت السلطات الصحية في فرنسا أنها سجلت 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 28239 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة تراجع بنسبة 4.3 بالمئة إلى 1998 دون حاجز الألفين للمرة الأولى منذ 22 مارس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

تركيا: إصابات كورونا تتجاوز الـ150 ألفًا

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

تركيا: إصابات كورونا تتجاوز الـ150 ألفًا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
المزيد

الثقافة

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة

قصور الثقافة تطلق سلسلة «الغائب الحاضر» بفيلم عن حسن الإمام

«أنا عندي حنين».. كتاب يستحضر الألعاب الشعبية في الأردن

«العويس الثقافية» تناقش «عزلة الكتابة في زمن كورونا» الأربعاء