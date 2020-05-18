المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية 3 أسابيع

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، رسميًا، عن تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى ما بعد 20 مايو الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع تنتهى في 10 يونيو القادم، وهو ثاني تمديد منذ الشروع في تطبيق "الحجر الصحي" يوم 20 مارس الماضي.وجاء الإعلان رسميا عن هذا القرار في البرلمان المغربي، ضمن جلسة مشتركة للنواب والمستشارين، حيث تم تخصيص الموعد لمتابعة تفاصيل التدابير المرتبطة بحماية المغاربة من تفشي فيروس كورونا.جدير بالذكر، أن الفترة الأولى من حالة الطوارئ الصحية انتهت يوم 20 أبريل الماضي، وكان من المنتظر أن يتم الانتهاء من الطوارئ نفسها، وما تستلزمه من "حجر صحيّ"، يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.وكانت تقارير عديدة كشفت أن اتخاذ قرار التمديد لثاني مرة، والذي تقف خلفه لجنة القيادة المركزية، تأثر ببيانات الرصد الوبائي التي جعلت المسئولين في وزارة الصحة يوصون بإبقاء "الطوارئ الصحية" مدّة إضافية.