بريطانيا تحدد شروط الحجر الصحي وتدرس إعفاءات





وفي وقت سابق قال مطار هيثرو إن على بريطانيا وضع خطط تسمح للناس بالسفر مع الدول منخفضة المخاطر.



وقال شابس للبرلمان، اليوم الإثنين، ردا على سؤال عن الإعفاءات: "التفاصيل النهائية لخطة الحجر الصحي ستصدر قريبا في أوائل الشهر المقبل".



وأضاف: "يتعين علينا أن ندرس تحسينات أكثر، مثل إقامة جسور جوية على سبيل المثال تمكن الناس من دول حققت مستويات منخفضة من الإصابة من دخول بلادنا. هذه نقاشات نشطة ستتجاوز ما سيكون في بادئ الأمر إجراء شاملا".

قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، إن بلاده ستضع التفاصيل النهائية لخطة الحجر الصحي من فيروس كورونا المستجد في أوائل الشهر المقبل، وستدرس إجراءات مختلفة للمسافرين القادمين من بلاد ذات مستويات إصابة منخفضة.وتعتزم الحكومة فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على أغلب القادمين، في محاولة لمنع الوصول إلى ذروة ثانية لتفشي الجائحة.