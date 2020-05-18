الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا لـ7201 حالة و555 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 7 وفيات.وأوضحت الصحة الجزائرية في بيان صحفي مساء اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 7201 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بسبب الوباء العالمي إلى 555 حالة حتى اليوم.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي من تماثلوا للشفاء وصل إلى 3625 حالة، حيث تم تسجيل 118 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.جاء ذلك فيما عقد رئيس الجمهورية الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، اجتماعًا، مع أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة ورصد كورونا.وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان لها، أن الاجتماع عقد بمقر الرئاسة، بحضور رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، ووزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالوباء.يذكر أن السلطات الجزائرية أعلنت عن إعادة فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في عموم البلاد لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكورونا.