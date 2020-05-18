الجمعية الشرعية تقدم مساعدات غذائية لضحايا كورونا
الإثنين 18/مايو/2020 - 03:51 م
أميرة العنانيطباعة
قدمت الجمعية الشرعية، مواد غذائية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن، الخاضعين للعزل بالمدينة الجامعية بالأزهر، وبلغ تكلفة إجمالي المواد الغذائية المقدمة 60 ألف جنيه، وهي عبارة عن عصائر وجبن وألبان ووجبات من الفول والحلاوة الطحينية.
وصرح مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية- في بيان اليوم الإثنين- أن المساعدات المقدمة جاءت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطتها التي بدأتها منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة تأتي استشعارًا بالمسئولية الوطنية الملقاة على منظمات المجتمع الأهلي في التخفيف من تداعيات الأزمة.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسة أطلقت مؤخرًا، قوافل الخير التي تستهدف تقديم مبلغ مادي وقدره 1000 جنيه، لعدد 8116 أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 8116000 جنيه لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وبعض المتضررين من العاملين في قطاع السياحة، في 27 محافظة.
وصرح مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية- في بيان اليوم الإثنين- أن المساعدات المقدمة جاءت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطتها التي بدأتها منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة تأتي استشعارًا بالمسئولية الوطنية الملقاة على منظمات المجتمع الأهلي في التخفيف من تداعيات الأزمة.
كانت الجمعية الشرعية الرئيسة أطلقت مؤخرًا، قوافل الخير التي تستهدف تقديم مبلغ مادي وقدره 1000 جنيه، لعدد 8116 أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 8116000 جنيه لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وبعض المتضررين من العاملين في قطاع السياحة، في 27 محافظة.