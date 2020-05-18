الجمعية الشرعية تقدم مساعدات غذائية لضحايا كورونا

قدمت الجمعية الشرعية، مواد غذائية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن، الخاضعين للعزل بالمدينة الجامعية بالأزهر، وبلغ تكلفة إجمالي المواد الغذائية المقدمة 60 ألف جنيه، وهي عبارة عن عصائر وجبن وألبان ووجبات من الفول والحلاوة الطحينية.وصرح مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية- في بيان اليوم الإثنين- أن المساعدات المقدمة جاءت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطتها التي بدأتها منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة تأتي استشعارًا بالمسئولية الوطنية الملقاة على منظمات المجتمع الأهلي في التخفيف من تداعيات الأزمة.كانت الجمعية الشرعية الرئيسة أطلقت مؤخرًا، قوافل الخير التي تستهدف تقديم مبلغ مادي وقدره 1000 جنيه، لعدد 8116 أسرة بقيمة إجمالية تبلغ 8116000 جنيه لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وبعض المتضررين من العاملين في قطاع السياحة، في 27 محافظة.