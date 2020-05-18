جامعة كفر الشيخ تستقبل العائدين من الخارج بلافتات ترحيب وهدايا (فيديو)

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم توفير كل الإمكانيات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وتم تجهيز المدينة الجامعية بكفر الشيخ على أعلى مستوى لاستقبالهم.وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال تقرير أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم استقبال العائدين بلافتات الترحيب وتقديم وتوفير كميات كبيرة لهم من المأكولات والمشروبات والهدايا قبل تسكينهم بالأماكن المخصصة لهم لقضاء مدة الحجر الصحي لتقديم الملاحظة الطبية والرعاية الشاملة يوميًا مع توفير متطلبات الإقامة الصحية والرعاية اللائقة على أعلى مستوى.واطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ، على وصول الفوج واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري عليهم للحد من انتشار العدوى وتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم وتسليمهم كمامات ومحاليل تعقيم.وأوضح دسوقي، أنه تم تسكينهم بالغرف التي تم تعقيمها والتأكد من توفير كل سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كل العقبات التي قد تواجههم وتوفير جميع احتياجاتهم.