نتائج إيجابية للقاح أمريكى لكورونا.. وبارقة أمل فى يوليو

أخرجت المعامل الأمريكية خبرا جديدا، في إطار السعي الدولي لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية عن معطيات إيجابية لكن مؤقتة، في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء "كوفيد- 19".وجاء في بيان صادر عن مختبرات الشركة، أن اللقاح بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز عربية.وأشار البيان إلي أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطوعين، ستبدأ في يوليو المقبل.