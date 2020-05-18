وزير التموين: المخابز ستستمر بالعمل خلال أيام العيد (فيديو)

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز ستستمر بالعمل في أيام عيد الفطر عدا مجموعة المخابز التي سوف تعلن المديرية أنها إجازة.وأضاف المصيلحي، خلال لقائه بفضائية "ten"، أن كل المخابز التي تريد أخذ إجازة أيام عيد الفطر عليها إبلاغ مديرية التموين، موضحا أنه حتى يتم عمل تلك المخابز سيتم صرف حصص أيام العيد من هذا الأسبوع، بحيث يكون للمخبز إضافة لرصيد الاحتياطي الذي لديه.وأشار وزير التموين، إلى أنه سيتم الصرف للمخابز والمطاحن بضعف الكمية خلال الثلاثة أيام المقبلة، حتى يمكن تعويض أيام العيد، حيث إن المطاحن ستكون إجازة ولكن سيتم تشغيلها دوريتين قبل عيد الفطر.وأوضح أنه يتم القيام بعمليات تطهير وتنظيف للمطاحن بشكل دوري ومستمر استعدادًا لدخول الموسم العادي، لافتا إلى أن كل المجمعات الاستهلاكية ستكون مفتوحة بدءًا من ثاني أيام العيد، إضافة إلى أن السلع الغذائية والمخابز وجميع منافذ اللحوم والخضروات لا تخضع للحظر، حيث إنه سيتم فتح وتشغيل المخابز طوال اليوم مثل الأيام الطبيعية.