وفاة صحفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين، بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال عبدالمجيد: «الزميل، رحمه الله، كان يعاني من الفشل الكلوي منذ سنوات، ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء الثلاثاء الماضي، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمت إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع مدير مستشفى حميات العباسية».وأضاف أيمن: «تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، وإجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم».