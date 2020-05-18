وفاة صحفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
الإثنين 18/مايو/2020 - 01:58 م
الحسين عبيدطباعة
أعرب أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن خالص تعازيه للأسرة الصحفية، في وفاة الكاتب الصحفي محيي الدين السيد سعيد، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين، بمستشفى العباسية للحميات، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال عبدالمجيد: «الزميل، رحمه الله، كان يعاني من الفشل الكلوي منذ سنوات، ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء الثلاثاء الماضي، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمت إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع مدير مستشفى حميات العباسية».
وأضاف أيمن: «تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، وإجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم».
وقال عبدالمجيد: «الزميل، رحمه الله، كان يعاني من الفشل الكلوي منذ سنوات، ويجري 3 جلسات غسيل أسبوعية، ومساء الثلاثاء الماضي، توجه إلى مستشفى الجلاء لإجراء جلسة الغسيل، ووفق الاجراءات الاحترازية اكتشف ارتفاع درجة حرارته، فتمت إحالته إلى مستشفى حميات العباسية، حيث جرى التواصل مع مدير مستشفى حميات العباسية».
وأضاف أيمن: «تم حجز الزميل في العناية المركزة، وإجراء مسحة له، وإجراء جلسات الغسيل، إلا أنه للأسف أثبتت المسحة إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت الحالة حتى وافته المنية ظهر اليوم».