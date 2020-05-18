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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

جولة تفقدية من لجنة إسكان النواب لمحور ترعة الزمر

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:54 م
ترعة الزمر
ترعة الزمر
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تتفقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، غدًا، محور ترعة الزمر؛ للوقوف على نسبة تنفيذ المشروع على الأرض واستيضاح مدى ملامسته عددا من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الاستماع للأهالي، بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.

وقال حمودة، رئيس اللجنة، إن الزيارة تهدف للوقوف على التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، لاستيضاح حقيقة الوضع، والتأكيد على أنه لن يُضار أي من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور، على أن تتم كتابة تقرير مفصل بالوضع الراهن يتضمن الصورة الفعلية على الأرض، والدراسات التى تمت قبل الشروع فى تنفيذ هذا المشروع، وهل تم التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالتنفيذ أم لا.

أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المصلحة العامة هى الهدف الأساسى، وتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا سيتم إلزام جميع الأطراف المعنيين بهذا الأمر بتحقيق التوازن حتى لا يُضار أحد، سواء كان هذا الضرر واقعا على المواطنين أو على الخزانة العامة للدولة، متابعًا:" دورنا كممثلين للشعب الوقوف على كافة المشكلات".

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه بناء على زيارة اللجنة لمُحور ترعة الزمر غدا، وبعد كتابة تقرير مفصل بتوصيات ملزمة ستتم متابعة الوضع على أرض الواقع بشكل دورى بعد ذلك، كما ستتم مناقشة فكرة التنسيق بين جهات التنفيذ المسبق، حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى فى المستقبل فى أي من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية.

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