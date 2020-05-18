خلال جولة ليلية.. محافظ الفيوم يتابع تطبيق قرارات الحظر
الإثنين 18/مايو/2020 - 12:48 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، في جولة ليلية، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين بمراكز الفيوم، وأبشواى، ويوسف الصديق، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتفقد محافظ الفيوم عددًا من المناطق بمركز ومدينة أبشواى، ورصد مخالفة محل ملابس، وصاله بلياردو، لقرارات الحظر، كما رصد فى قرية أبو جنشو وجود مقهى مفتوح ومخالفة إحدى الورش لقرارات الغلق، وفى قرية العجميين تم ضبط محل تجارى و2 محل "كوافير" مخالفين لقرارات الغلق، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.
و شملت الجولة تفقد عدد من المناطق بمركز يوسف الصديق، منها قرى الشواشنة، وكحك بحري، وكحك قبلي، وتفقد أعمال خط مياه الشرب وتمهيد وصيانة الطريق بقرية النزلة، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة أجرة محملة بعدد كبير من المواطنين.
كما أسفرت الجولة عن ضبط جرار زراعى يستخدم فى تجريف الأراضى الزراعية بقرية تلات، وشدد "الأنصاري"، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية، كما وجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكثيف الجولات الميدانية بمركز أبشواى لمتابعة الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات.
وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.
وتفقد محافظ الفيوم عددًا من المناطق بمركز ومدينة أبشواى، ورصد مخالفة محل ملابس، وصاله بلياردو، لقرارات الحظر، كما رصد فى قرية أبو جنشو وجود مقهى مفتوح ومخالفة إحدى الورش لقرارات الغلق، وفى قرية العجميين تم ضبط محل تجارى و2 محل "كوافير" مخالفين لقرارات الغلق، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.
و شملت الجولة تفقد عدد من المناطق بمركز يوسف الصديق، منها قرى الشواشنة، وكحك بحري، وكحك قبلي، وتفقد أعمال خط مياه الشرب وتمهيد وصيانة الطريق بقرية النزلة، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة أجرة محملة بعدد كبير من المواطنين.
كما أسفرت الجولة عن ضبط جرار زراعى يستخدم فى تجريف الأراضى الزراعية بقرية تلات، وشدد "الأنصاري"، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية، كما وجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكثيف الجولات الميدانية بمركز أبشواى لمتابعة الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات.
وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري