خلال جولة ليلية.. محافظ الفيوم يتابع تطبيق قرارات الحظر

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، في جولة ليلية، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين بمراكز الفيوم، وأبشواى، ويوسف الصديق، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتفقد محافظ الفيوم عددًا من المناطق بمركز ومدينة أبشواى، ورصد مخالفة محل ملابس، وصاله بلياردو، لقرارات الحظر، كما رصد فى قرية أبو جنشو وجود مقهى مفتوح ومخالفة إحدى الورش لقرارات الغلق، وفى قرية العجميين تم ضبط محل تجارى و2 محل "كوافير" مخالفين لقرارات الغلق، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.و شملت الجولة تفقد عدد من المناطق بمركز يوسف الصديق، منها قرى الشواشنة، وكحك بحري، وكحك قبلي، وتفقد أعمال خط مياه الشرب وتمهيد وصيانة الطريق بقرية النزلة، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة أجرة محملة بعدد كبير من المواطنين.كما أسفرت الجولة عن ضبط جرار زراعى يستخدم فى تجريف الأراضى الزراعية بقرية تلات، وشدد "الأنصاري"، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية، كما وجه سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكثيف الجولات الميدانية بمركز أبشواى لمتابعة الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات.وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.