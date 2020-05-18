برلماني تعليقًا على مولوتوف كنيسة الإسكندرية: «أعمال صبيانية»

أكد محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنه القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من تمكن أجهزة الأمن من القبض على أحد الأشخاص قام بإلقاء زجاجة مولوتوف على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بغبريال شرق الاسكندرية وأن الحادث لم يسفر عن أية إصابات أو أية تأثيرات على مبنى الكنيسة وأن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض على مرتكب الواقعة كما سجلت كاميرات المراقبة التابعة للكنيسة الواقعة بالتفصيل بأنه دليل على إفلاس الجماعات الإرهابية والتكفيرية.ووجّه عامر، في بيان الاثنين، تحية قلبية للأجهزة الأمنية على نجاحها فى سرعة القبض على مرتكب هذه الواقعة، مشيدًا بالإجراءات الأمنية المتبعة فى تأمين الكنائس خاصة وجود الكاميرات، مؤكدًا أن هذا الحادث يؤكد أن الإرهابيين فى الرمق الأخير وأصبحوا يستأجرون المغيبين فكريًا للقيام بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي لا يمكن وصفها سوى بأنها أعمال صبيانية.