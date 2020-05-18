ابناء مؤسسة دور التربية بالشرقية يصنعون بوابة تعقيم (صور)

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية والذين نجحوا في تصميم وتنفيذ جهاز بوابة تعقيم وتم إنتاجها ذاتيا في ورش الدار بتكلفة بسيطة وتحت إشراف مدربي ورشة الكهرباء.وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتجربة بوابة التعقيم بعد تركيبها على المدخل الرئيسي بديوان عام الوزارة.وأكدت القباج على توفير كافة أوجه الدعم لأبناء دار التربية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الوقاية في دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي.وقالت إن نجاح ابنائنا في دار في تصنيع هذه البوابة يعكس نجاح البرامج التي يتم تنفيذها في دور الرعاية وجودة مستوى التدريب في الورش وقدرة الأبناء على الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسؤولية وضرورة مساهمتهم في خدمة مجتمعهم.وأوضح محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم وكانت داعمة لأبناء دار التربية ووجهت بدعمهم حيث كان لتشجيعهم عظيم الأثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وباقل تكلفه وأنه تم إنتاج 8 بوابات حتى الآن وسيتم التوسع في إنتاج أعداد أكبر وتكلفة أقل.وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقاط صور تذكارية مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.