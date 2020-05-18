رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ابناء مؤسسة دور التربية بالشرقية يصنعون بوابة تعقيم (صور)

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:21 ص
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم
ولاء جمال
طباعة
أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية والذين نجحوا في تصميم وتنفيذ جهاز بوابة تعقيم وتم إنتاجها ذاتيا في ورش الدار بتكلفة بسيطة وتحت إشراف مدربي ورشة الكهرباء.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتجربة بوابة التعقيم بعد تركيبها على المدخل الرئيسي بديوان عام الوزارة.

وأكدت القباج على توفير كافة أوجه الدعم لأبناء دار التربية للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الوقاية في دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي.

وقالت إن نجاح ابنائنا في دار في تصنيع هذه البوابة يعكس نجاح البرامج التي يتم تنفيذها في دور الرعاية وجودة مستوى التدريب في الورش وقدرة الأبناء على الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسؤولية وضرورة مساهمتهم في خدمة مجتمعهم.

وأوضح محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم وكانت داعمة لأبناء دار التربية ووجهت بدعمهم حيث كان لتشجيعهم عظيم الأثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وباقل تكلفه وأنه تم إنتاج 8 بوابات حتى الآن وسيتم التوسع في إنتاج أعداد أكبر وتكلفة أقل.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقاط صور تذكارية مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء

«الصحة»: 18 وفاة و510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

أبل تعيد فتح 25 متجرًا إضافيًا فى أمريكا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات