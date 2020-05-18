برلماني يطالب بتطبيق نظام الانتظار الإلكترونى بالجهات الحكومية

طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بتطبيق نظام الانتظار الإلكترونى بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات إلى المواطنين، لتنظيم عمليات الانتظار للحصول على الخدمة والحد من الزحام والحفاظ على التباعد الاجتماعى بهذه الجهات، استعدادا لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا، من خلال اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس النواب.وقال غلاب في تصريحات له اليوم، إن البنوك والعديد من جهات القطاع الخاص المتعاملة مع جماهير هذه المنظومة لتنظيم عمليات الانتظار، وهو ما يجب تطبيقه في كافة الجهات الحكومية المقدمة لخدمات مباشرة، بجانب تفعيل وزيادة الخدمات المقدمة إلكترونيا إلى المواطنين، وهو أمر أصبح ضروريا حتى لا نرى مشاهد التزاحم والطوابير المتلاصقة والتي لا تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعى، وهو أمر يجب إعادة تنظيمه على وجه السرعة قبل دخول مرحلة التعايش مع الفيروس مرحلة السريان.وأكد غلاب أنه لا غنى عن التحول الرقمى والتعاملات الإلكترونية، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل، ولكن لحين إتمام عملية التحول الرقمى وتقديم خافة الخدمات الحكومية اليكترونيا سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول، فهناك حاجة لتنظيم عمليات الانتظار للحصول على الخدمات بالطرق التقليدية، وهو ما يجب تعميمه بجميع الجهات الحكومية خلال هذه المرحلة الحرجة.