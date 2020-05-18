رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 مايو 2020 الموافق 25 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتطبيق نظام الانتظار الإلكترونى بالجهات الحكومية

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:04 ص
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بتطبيق نظام الانتظار الإلكترونى بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات إلى المواطنين، لتنظيم عمليات الانتظار للحصول على الخدمة والحد من الزحام والحفاظ على التباعد الاجتماعى بهذه الجهات، استعدادا لمرحلة التعايش مع فيروس كورونا، من خلال اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس النواب.

وقال غلاب في تصريحات له اليوم، إن البنوك والعديد من جهات القطاع الخاص المتعاملة مع جماهير هذه المنظومة لتنظيم عمليات الانتظار، وهو ما يجب تطبيقه في كافة الجهات الحكومية المقدمة لخدمات مباشرة، بجانب تفعيل وزيادة الخدمات المقدمة إلكترونيا إلى المواطنين، وهو أمر أصبح ضروريا حتى لا نرى مشاهد التزاحم والطوابير المتلاصقة والتي لا تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعى، وهو أمر يجب إعادة تنظيمه على وجه السرعة قبل دخول مرحلة التعايش مع الفيروس مرحلة السريان.

وأكد غلاب أنه لا غنى عن التحول الرقمى والتعاملات الإلكترونية، وهو ما بدأته الحكومة بالفعل، ولكن لحين إتمام عملية التحول الرقمى وتقديم خافة الخدمات الحكومية اليكترونيا سواء عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف المحمول، فهناك حاجة لتنظيم عمليات الانتظار للحصول على الخدمات بالطرق التقليدية، وهو ما يجب تعميمه بجميع الجهات الحكومية خلال هذه المرحلة الحرجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والدة تميم تجري عملية تجميل في إسرائيل

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

الصور

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

«الدواء المصرية»: غير مصرح ببيع أو تداول كواشف تشخيص كورونا

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

أمن القاهرة يفض إفطارا جماعيا أقامه نائب لأصدقائه أمام منزله

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

وليد توفيق: أنا مثل أعلى لراغب علامة

سرقها من «عبدالوهاب».. قصة أول أغنية لمحمد رشدى

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

«خليك فى البيت».. وصية الخبراء فى زمن كورونا مع ارتفاع الحرارة برمضان

دراسة: عقاقير «الإنترفيرون» تساعد فى مكافحة «كورونا»

أبل تعيد فتح 25 متجرًا إضافيًا فى أمريكا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

«الصبان» بضيافة جماعة الأفلام بالقطيف أون لاين.. الليلة

وباء كورونا.. طبيعة تجارب اللقاح بمكتبة الإسكندرية

200 فنان ومثقف يشاركون فى مبادرة «رمضان فى زمن الكورونا»

الباحث حمدى أبو السعود: كتب السلفيين مليئة بالإسرائيليات