زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المنطقة الساحلية اليابانية

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس "ريختر" لقياس الزلازل، المنطقة الساحلية الواقعة قبالة محافظة "مياجي" اليابانية، اليوم الإثنين، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية، أن الزلزال وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وحدد مركزه عند ملتقى دائرة عرض " 38.2 درجة " شمالا، وخط طول 141.7 درجة شرقا على عمق 50 كيلومتر.وبلغت شدة الزلزال المستوى الرابع في بعض أجزاء ولاية "مياجي"، وفقا لمقياس شدة الزلازل الياباني المكون من سبع مستويات.